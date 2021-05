Savona, la Società Savonese di Storia Patria in lutto per la scomparsa di Flavia Folco

Furio Ciciliot, presidente di Società Savonese di Storia Patria ha comunicato il decesso di Flavia Folco, socia onoraria e delegata e fondatrice del Fai Savona.

Discendente della famiglia impegnata nella omonima fabbrica savonese di ceramiche, storica dell'arte e artista lei stessa, partecipò attivamente alla vita sociale dell'associazione collaborando con numerosi interventi su diverse pubblicazioni, soprattutto sulla testata periodica «Sabazia», donando alla Storia Patria il proprio archivio fotografico, composto di numerose centinaia di diapositive e di altri materiali.

I suoi interessi sono stati indirizzati soprattutto verso particolari temi dei quali fu spesso una pioniera: dalle immagini popolari della Madonna di Misericordia (le Madonnette), disseminate per le vie di Savona e dei paesi limitrofi (tra i quali a Celle), ai presepi, ad alcuni salotti ottocenteschi giunti miracolosamente intatti fino a noi, alla pittrice Veronica Murialdo, per non citare che alcuni dei lavori sviluppati e confluiti in suoi volumi.

"Gradevole disegnatrice in molte nostre pubblicazioni, si è generosamente voluta ricordare di Storia Patria, donandoci il suo prezioso archivio fotografico – costituito da centinaia di diapositive – ed altri materiali derivati dalle sue ricerche, per un cospicuo numero di pezzi che rappresentano una memoria storica savonese in via di sparizione, nonostante siano passati pochi decenni da quando lei la fissò sulla carta o sulla pellicola. La nostra Società partecipa al dolore dei familiari" ha spiegato Furio Ciciliot.

I funerali avranno luogo domani, giovedì 6 maggio alle ore 10.00 nella chiesa di San Giovanni Battista a Savona.