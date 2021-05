Un confronto per parlare della situazione sanitaria in Val Bormida. Nella serata odierna, il Sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l'Italia Andrea Costa incontrerà in videoconferenza i sindaci valligiani.

Durante il dibattito si parlerà della campagna vaccinale, dell'ospedale di Cairo Montenotte in generale e della questione riguardante il Punto di Primo Intervento.

Sarà un incontro prettamente uditivo. Il sottosegretario ascolterà le istanze dei primi cittadini.