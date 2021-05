Vaccino Covid, in Liguria i vulnerabili under 60 potranno prenotarsi dal 7 maggio

Da venerdì 7 maggio alle 23.00 i vulnerabili under 60 potranno prenotare sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it la prima dose del vaccino Pfizer o Moderna.

La conferma arriva dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha specificato che chi fa parte della categoria degli fragili potrà prenotarsi anche da lunedì sul numero verde, negli sportelli Cup e nelle farmacie che effettuano quel servizio.

"Sono coloro che sono stati dichiarati vulnerabili dal proprio medico di famiglia, sbloccati dal sistema di prenotazione e sono circa 60mila che potranno prenotarsi" ha spiegato Toti.

Non più quindi dalle 23.00 di lunedì 10 maggio, data per il quale è stata confermata la partenza delle prenotazioni per la fascia 55-59 anni.

Aree di Patologia per i vulnerabili:

Malattie respiratorie; Malattie cardiocircolatorie; Malattie neurologiche; Diabete/altre endocrinopatie; HIV Insufficienza renale/patologia renale; Ipertensione arteriosa; Malattie autoimmuni/Immunodeficienze primitive; Malattia epatica; Malattie cerebrovascolari; Patologia oncologica.