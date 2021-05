Loano, un nuovo strumento per la Dad alla materna "Stella": dal Lions Club "Doria" una smart tv

Questa mattina il presidente del Lions Club Loano Doria, Massimo Telese, e l'addetto alle relazioni esterne e consigliere, Arianna Vugi, hanno consegnato alla scuola materna "Simone Stella" di Loano una smart TV da 50 pollici. Alla consegna era presente anche la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Loano-Boissano, Rossella Fossati.

"Grazie a questo nuovo televisore - spiega Telese - le docenti potranno effettuare le lezioni in didattica a distanza in maniera più comoda e funzionale. L'apparecchio, inoltre, rappresenta un utile strumento anche per le altre necessità interne del corpo docente. Essendo collegato ad Internet, la smart TV sarà per i bambini una vera e propria finestra sul mondo attraverso la quale osservare la natura, seguire le lezioni di musica e molto altro ancora".