L'oroscopo di Corinne dal 7 al 14 maggio

ARIETE: meglio giocare a carte scoperte piuttosto di agire dietro le quinte questo vale sia per voi che per le persone con cui trattate perché fare come gli struzzi non porterebbe da nessuna parte. Spuntano anche, per taluni nativi, la scoperta di una marachella, un aumento da domandare, un acciacco da non trascurare, delle arrabbiature riguardo qualcuno avvezzo a non farsi i fatti propri. Domenica, una passeggiata o una scorpacciata nessuno stavolta ve la potrà impedire!

TORO: vezzosa questa magica Luna che, l’11 maggio, facendosi nuova nella vostra costellazione regalerà attimi incantati, delle chance da afferrare al volo, una discreta ripresa psicofisica, delle ovazioni e pure dei combini interessanti pur permanendo un cruccio costante atto a risolversi soltanto più avanti. Confidate nei suggerimenti di chi vi ama, non commettete imprudenze, toglietevi uno sfizietto, accettate un invito e festeggiate degnamente il compleanno!

GEMELLI: ma che giorni ambivalenti vi attendono al varco! Diciamo che tra alti e bassi vi barcamenerete pur restando sulle spine in attesa di una risposta, una conferma, un’oasi di pace, anche se all’ultimo istante riuscirete in un intento, lenirete un tormento o riceverete una profferta da valutare. Accantonate dunque dubbi immotivati, chiaritevi con mezzi intronati e andate in fondo all’origine di un disturbo. Acquisti convenienti e parenti o amici da riabbracciare.

CANCRO: non siete pacifici e beati in quanto finita una rogna ne spunta una successiva atta a portarvi a sbuffare da mattino a sera. Eppure Giove, in aspetto di trigono, consentirà di togliervi un mattoncino dallo stomachino, essere più ottimisti o sistemare una faccenda intricata. Un componente della famiglia additerà preoccupazioni, soffrirete di infiammazioni e nutrirete strane emozioni. Inaspettate novelle relative all’attività. Conti da aggiustare e festa da solennizzare.

LEONE: fate della filosofia un precetto e vivete a portata di giornata evitando di far progetti di media o lunga portata. Soprassedete altresì sull’altrui stoltezza, abbellite l’abitazione, datevi una smossa e partite alla riscossa spronando simultaneamente il partner o chi ruota intorno al vostro mondo quotidiano. La stanchezza colpirà a tradimento, l’alimentazione andrà sorvegliata mentre, nel contempo, una donna avrà bisogno del vostro supporto e di una dritta mirata.

VERGINE: con il supporto del sestile di Marte prossimamente vi toglierete delle soddisfazioni riuscendo in un intento o tirando respiri di sollievo riguardo una questione che angustiava. Ragion per cui buttate alle ortiche il pessimismo e guardate fiduciosi ad una stagione promettente fregandovene altamente di invidie, gelosie o le altrui stramberie malgrado persista un problemino da risolvere in fretta. La casualità giocherà un ruolo prominente nelle frequentazioni.

BILANCIA: l’umore non è al top e con Marte dissonante talune cose non fileranno lisce oppure, peccando di ingenuità, beccherete una bidonata dettata dall’aver riposto attendibilità e fiducia in chi non la meritava o ascoltato una campana non corrispondente alla verità: quindi imparate a non offrire sempre la vostra preziosa disponibilità e a farvi furbi! Se il piatto piange tentate la fortuna giocando al Lotto o lotterie varie. Un parente impensierirà e una visita rallegrerà.

SCORPIONE: rinnovatevi interiormente e dopo la quasi passata sosta forzata pensate a ricucire gli sdruciti strappi di un’economia penalizzante inventando degli escamotage affinché non vi si assilli più di tanto… Rimangono a tuttora delle cosine da sistemare e dei conti da far quadrare, degli sborsi a cui sopperire e un’amicizia od affetto dai lati oscuri da chiarire così come vi troverete con una deliziosa personcina, vi rifarete il look o andrete dall’estetista o dal parrucchiere.

SAGITTARIO: mollate il tiro perché essendo stanchi non rendete un accidempoli trovando faticoso il benché minimo sforzo. Poi ci sarà chi si diverte a tenervi sulla corda comportandosi subdolamente ma pure qui dipenderà da voi tirare fuori grinta, unghie e denti! Un introito si alternerà ad un esborso, un acciacco andrà lenito e ad un tipo abbietto darete il benservito… Nei momenti bui pensate in positivo e confidate in un prossimo cambiamento degno di interesse.

CAPRICORNO: non state chiedendo la luna ma solo di avere un briciolo di salute, valute e che non vi si rompano le anime più del dovuto… Eppure saranno in diversi a punzecchiarvi fino a farvi perdere la già di per sé precaria pazienza… In sovrappiù a qualcosa dovrete rinunciare o, per riappacificare gli animi, fare da intermediari tra chi si metterà a litigare. Fattibile altresì una possente indignazione per un sistema globale malfunzionante. Dolori intercostali.

ACQUARIO: Saturno è veramente dispettoso e più che mai intenzionato a sparpagliare inghippi persino nelle sciocchezzuole di ogni dì. Però nell’eterna legge di compensazione capirete che il male non vien solo per nuocere e da un’amara esperienza ne trarrete benefici o savi insegnamenti. Preparatevi inoltre a notizie inattese e ad un paio di buffe sorprese, ad un comunicato allibente o ad un incontro affascinante. Prima di muovere un passo delicato consultatevi con un competente.

PESCI: non arrabbiatevi cercando piuttosto di scendere a compromessi con chiunque trattiate e approfittate del buon Giove per ricaricare le energie, distrarvi, coccolare animaletti o bimbetti, riprendere fiato dopo le soste forzate e se una faccenda impensierisce sappiate che in una maniera o nell’altra la sistemerete. Delle new da figli, cognati o nipoti vi faranno stare sul chi va là oppure bisticcerete con un Toro, Gemelli, Leone o Scorpione. Il week end invece sarà scompaginato.