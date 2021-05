Rossetti (Pd): "Convocare cabina regia regionale del trasporto per adeguare il servizio in caso di caos autostradale"

“Toti convochi anche Trenitalia e le aziende del trasporto su gomma insieme ad Autostrade, i piani per gestire traffico e trasporti devono essere ricalibrati anche alla luce delle criticità che ogni giorno si registrano sulle strade liguri in termini di code e traffico”: ad affermarlo è il consigliere regionale del gruppo Partito Democratico–Articolo Uno Pippo Rossetti chiedendo l’avvio di una cabina di regia per adeguare i servizi di trasporto in Liguria dopo l’ennesima giornata nera per la viabilità autostradale.



“Neanche dopo gli ultimi giorni da incubo e la riunione dell’altro ieri tra Regione e Autostrade - spiega Rossetti - s’è pensato di riunire ad un tavolo tutti i soggetti compresi Trenitalia e le aziende che si occupano di trasporto su gomma in modo da ricalibrare ad esempio l’offerta dei treni e la loro capienza, alla luce dei disagi alla viabilità autostradale; il traffico moderno è intermodale, serve mettere insieme ferro e gomma e fare una pianificazione correlata dei lavori previsti sulla rete autostradale, aumentando la disponibilità di treni nelle fasi più intense di cantierizzazione in cui il traffico va in tilt da ponente a levante”.



“Aggiungerei – conclude Rossetti - che non serve a nulla approvare in consiglio, maggioranza e minoranza, la richiesta al governo di sostituire i treni Thello che portano i passeggeri a ponente con degli Intercity, così come abbiamo proposto con il gruppo, e poi non fare un'azione di programmazione e pressione politica su Autostrade e Trenitalia; dopo le dichiarazioni della giunta aspettavamo un weekend fluido mentre siamo entrati nel baratro del blocco infernale”.