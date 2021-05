Calice, un nuovo medico per la comunità: in servizio da aprile il dottor Roccatagliata

Tornerà ad avere un medico di medicina generale con un ambulatorio primario Calice Ligure.

Dallo scorso 15 aprile infatti il dottor Andrea Roccatagliata presta servizio come medico di assistenza primaria, il cosiddetto "medico di famiglia" nel piccolo centro dell'entroterra finalese.

"L'amministrazione comunale è lieta di dare il benvenuto a un giovane medico che ha deciso di aprire il suo ambulatorio nel nostro paese" scrivono in una nota dalla giunta Comi.

"Da diverso tempo il nostro Comune era tra le zone indicate come 'carenti' in quanto prive di un medico che svolgesse formalmente la sua attività principale nel nostro paese" spiega il primo cittadino.

"Pur essendo diversi i medici che hanno lavorato e che tuttora continuano ad essere presenti in determinati giorni ed orari per garantire un adeguato servizio ai loro pazienti calicesi nessuno di loro aveva il proprio ambulatorio 'primario' a Calice Ligure".

Originario di Genova, 33 anni, ha lavorato nella continuità assistenziale (guardia medica) nelle aziende sanitarie delle province di Genova, Alessandria e Savona, dove dall'inizio della pandemia ha anche prestato servizio nei servizi territoriali dedicati alla presa in carico dei pazienti Covid-19, sia sul campo (GSAT) che nella S.C. Igiene Asl2. È stato ed è impegnato nella campagna vaccinale contro il virus.

"Ho conosciuto questi luoghi grazie allo sport - dice il dottor Roccatagliata - Calice fa parte di una zona dal potenziale unico, che può essere tutelato da una gestione oculata del territorio. La sanità, appunto, territoriale, inizia sempre dal rapporto di fiducia tra paziente e medico curante: la presenza di un ambulatorio primario nel comune offre una buona opportunità di costruire questo legame."

Tutte le informazioni essenziali sull'ambulatorio, che si trova nella sede allestita a tale scopo già tempo fa dall’amministrazione comunale, come contatti telefonici e modalità di accesso, saranno disponibili sul sito www.calicemedica.it.