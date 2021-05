Albenga, per la Croce Bianca Festa della Mamma insieme ad Airc nelle piazze ingaune l'8 e il 9 maggio

Anche quest'anno la Croce Bianca di Albenga in occasione della festa della Mamma aiuta l'AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) distribuendo le azalee da regalare alle mamme.

Oltre a fare un bel regalo fiorito con l'offerta si concorre ad aiutare l'associazione a raccogliere fondi da destinare alla ricerca.

I militi della Croce Ingauna saranno presenti sabato 8 maggio in Piazza Petrarca, di fronte alla sede dalla Pubblica Assistenza, tutto il giorno per offrire le azalee, mentre domenica mattina si troveranno nel centro storico ingauno.

L'iniziativa in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro degli scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.

Uno fra tutti il carcinoma ovarico, un tempo una malattia con una diagnosi infausta, divenuta in tempi recenti sempre più curabile grazie ai progressi nella ricerca genetica.

"Vi aspettiamo sabato e domenica tutti insieme per far rifiore la vita".