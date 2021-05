Nuovo appuntamento di UÈ! che Podcast: verso la Giornata dell’Europa con Antonio Parenti

Con il nuovo episodio di UÈ! che Podcast ci prepariamo alla Giornata dell’Europa insieme ad Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

In vista del 9 maggio, giorno della celebre Dichiarazione Schuman del 1950, Parenti ci accompagna nel nuovo progetto di costruzione della casa europea: la Conferenza sul futuro dell’Europa. Grazie a questa iniziativa, i cittadini europei diventano protagonisti e potranno far sentire la propria voce sulla piattaforma interattiva futureu.europa.eu, che consentirà di condividere proposte, organizzare eventi e promuovere nuove idee per il nostro futuro.

Per scoprire tutti i dettagli su come partecipare, ascolta il podcast.

Continua a seguire UÈ! che Podcast, il format delle 12 stelle che dà voce alle donne e agli uomini che ogni giorno lavorano dentro e fuori la nostra casa comune. Ogni settimana un’immersione di quindici minuti per ascoltare tutte le novità europee su lavoro, salute, impresa, cibo, ambiente e molto altro.