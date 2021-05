Aurelia Bis, Giudice (Confcommercio Albenga): "Valutare alcune migliorie"

"A fronte degli innumerevoli incidenti avvenuti sulla strada Aurelia Bis, Confcommercio vorrebbe sensibilizzare gli Enti competenti a valutare alcune migliorie al tratto. L'adiacenza della carreggiata autostradale induce gli automobilisti a recepire il percorso come una carreggiata a senso unico con conseguenti sorpassi azzardati, vana ed inutile sarebbe una semplice installazione di autovelox per limitare la velocità che risulterebbe solo come l'ennesimo balzello, bensì sarebbero utili un segnalatore di careggiata (banda rumorosa) posto nella mezzeria ed un pannello di chiusura alla visibilità autostradale".

Lo comunica, attraverso una nota stampa, Lorenza Giudice (Confcommercio Albenga).