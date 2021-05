Celle, la Croce Rosa inaugura due nuovi mezzi in ricordo dei militi scomparsi (FOTO E VIDEO)

Una nuova ambulanza e un furgoncino in ricordo dei militi scomparsi nell'ultimo anno.

Cerimonia all'insegna del ricordo questa mattina a Celle da parte della Croce Rosa cellese che ha voluto rendere omaggio dedicando i due mezzi ai volontari che purtroppo non ci sono più.

L'ambulanza è stata dedicata a Sergio Spotorno, ex titolare del ristorante Terrenin, particolarmente attivo nel volontariato oltre che nella pubblica assistenza di Celle anche nell'Avis e negli alpini cellesi e nel coro Monte Greppino, che era venuto a mancare all'età di 68 anni dopo un incidente che gli era capitato con la sua bici a Celle in via Terrenin e per il quale era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Purtroppo per lui non c'era stato nulla da fare, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e di chi aveva avuto la fortuna di conoscere una persona particolarmente apprezzata e stimata.