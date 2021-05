Spotorno, inaugurati i tre nuovi impianti contro le barriere architettoniche (FOTO)

"È un diritto sancito dall'articolo 3 della Costituzione, le istituzioni devono lavorare affinché nascere in una parte del Paese piuttosto che in un'altra non sia uno svantaggio per le persone" ha ricordato il sindaco Fiorini riferendosi a quello spirito di uguaglianza alla base del concetto di abbattimento delle barriere, anche quelle architettoniche.

All'evento sono state diverse le associazioni presenti, oltre ai Mutilati Invalidi Civili: a celebrare le opere pubbliche un picchetto della sezione spotornese degli Alpini, la Croce Bianca locale, l'associazione "Bandiera Lilla", la presidente del Centro Sociale ricreativo Spotornese Anna Maria Ferretto, Ornella Baglietto dell'associazione "Il Melograno" e il presidente di Opera Pia Siccardi-Berninzoni, Rino Lecce.