Un traguardo davvero invidiabile quello raggiunto da Angelo Baccino, donatore di sangue originario di Pallare, che in data odierna ha toccato quota 120 donazioni.

Angelo, "minestrina" per gli amici, dal prossimo ottobre non potrà più donare per raggiunto limite anagrafico. Il suo contributo alla causa, però, rimarrà intatto ed è per questo che la locale sezione Avis (guidata dal presidente Federico Levratto) ha voluto omaggiare l'esperto donatore nel corso di una giornata così importante.