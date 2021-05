"Gli accordi di Abramo: verso un nuovo medio oriente": convegno il 25 maggio organizzato dall'associazione Italia Israele di Savona

"Gli accordi di Abramo: verso un nuovo medio oriente". Questo il titolo del convegno online organizzato per martedì 25 maggio alle ore 18.00 dall'associazione Italia Israele di Savona.

Il convegno si concentrerà sul significato, gli sviluppi e le implicazioni di diritto internazionale degli accordi di normalizzazione in Medio Oriente e le prospettive nella nuova presidenza americana.

"È chiaramente un tema di attualità geopolitica fondamentale, soprattutto per quanto sta succedendo anche oggi - spiega Cristina Franco, presidente dell'associazione Italia-Israele Savona - segna un nuovo inizio, un nuovo percorso per il Medio Oriente che è di normalizzazione e di pacificazione auspicabile per tutti. Speriamo che anche il cambio di presidenza americana possa comunque implementarlo, vedremo cosa accadrà: sicuramente noi ci crediamo molto. Il Medio Oriente è quell'area che ha normalizzato i rapporti, ha visto anche un miglioramento della condizione economica, dei trasporti, dei viaggi e quindi anche di reciproca conoscenza delle genti che fino a ieri non si potevano nemmeno visitare: non si poteva prendere l'aereo da Tel Aviv per Abu Dhabi, ora si può. È un tema che non riguarda solo un nuovo assetto per il Medio Oriente ma per tutto il mondo, se si pacifica il Medio Oriente ne beneficiano tutti".

Interverranno durante la serata l'avvocato Vittoria Fiori, presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, il dottor Filippo Paganini, presidente Ordine dei Giornalisti della Liguria, l'avvocato Cristina Franco, presidente Italia Israele di Savona, l'Ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, già Ministro degli Affari Esteri, Direttore Politico alla Farnesina, Ambasciatore d'Italia in Israele e Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e il professor Germano Dottori, Consigliere Scientifico e di Redazione della rivista di geopolitica Limes.

L'evento è stato accreditato con 3 crediti formativi dall'Ordine degli Avvocati di Savona e 2 crediti formativi dall'Ordine dei Giornalisti della Liguria.

Per iscrizioni: italiaisraele.savona@gmail.com

Il gruppo Morenews sarà media partner del convegno.