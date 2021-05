Mattinata di politica e solidarietà a Finale per la sezione locale della Lega, che dalle 9.30 alle 13 nella centralissima via Pertica, all'intersezione con via Garibaldi, porteranno avanti la campagna di tesseramento unita a una iniziativa di solidarietà.

Oltre alla loro attività politica, i militanti del "Carroccio" metteranno in vendita, con offerta libera, delle piantine aromatiche in vaso: il ricavato sarà interamente devoluto alle famiglie finalesi in difficoltà economiche.