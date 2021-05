Savona, il sindaco Caprioglio replica agli assessori della Lega: "Con assunzione del direttore dei musei nessun costo maggiore per il Comune"

" All'interno di un'Amministrazione comunale il confronto è all'ordine del giorno, il più delle volte si arriva a una sintesi delle diverse posizioni tenendo sempre presente l'interesse della Comunità che è alla base di ogni scelta politica. In questo caso il Piano triennale dei fabbisogni di personale che ho portato in Giunta era immutato rispetto a quello proposto dall'assessore Zunato tranne che per l'inserimento della figura del Direttore museale, posizione prevista dal Regolamento dei musei civici di Savona e assente dal 2018 quando andò in pensione la dottoressa Mattiauda e il piano di riequilibrio finanziario non permetteva la sostituzione ". Così Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, replica alle affermazioni degli assessori della Lega sul tema assunzioni (leggi QUI ).

"I Musei civici savonesi contengono il più importante patrimonio storico artistico della Liguria insieme con i musei genovesi e l’attività primaria di tale figura è la conservazione di suddetto patrimonio, oltre alle azioni imprescindibili per lo sviluppo culturale che è un volano allo sviluppo economico-sociale - aggiunge la prima cittadina - Non potevo immaginare per la nostra Città, che già tanto ha dovuto obbligatoriamente tagliare in questi anni alla cultura, un ennesimo rinvio di un’assunzione fondamentale per un servizio che è anche alla base del PNRR. Ritengo sia utile infine precisare, onde evitare sterili polemiche, come con questa assunzione non ci sia un maggior costo per il Comune in quanto sostituirà un pensionamento in programma".