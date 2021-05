Convegno Fratelli d'Italia a Genova, De Felice: "Siamo portavoce di tutte le categorie legate al turismo, in crisi a causa del Covid"

"Fratelli Italia non è solo opposizione all’attuale governo, ma anche portavoce di tutte quelle categorie legate al turismo, settore in crisi a causa del COVID".

Queste le parole del commissario di sub ambito di Fratelli d'Italia nel levante savonese Daniele De Felice.

Giovedì 6 maggio a Genova, organizzato dall’Assessore regionale di FDI Gianni Berrino si è tenuto un convegno (nel pieno rispetto delle norme anti Covid) dove con la partecipazione di alcuni rappresentanti di categoria, alberghiero, ristorazione e balneare, sono state portate alla luce problematiche è possibili soluzioni da attuare a breve a seguito della imminente ripresa delle attività.

"Svolgendo le mie mansioni di commissario dei Fratelli d’Italia proprio nella riviera del Beigua, ed essendo varazzino, ho ben presente i danni economici causati dalla pandemia a tutte le attività commerciali legate al turismo. Colgo l’occasione per ringraziare il nostro parlamentare europeo di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, relatore, molto legato al territorio ligure con il quale ha potuto relazionarsi il rappresentante sindacale dei balneari sul mio territorio presente in sala fra gli invitati l’amico e Coordinatore provinciale savonese Claudio Cavallo il quale dichiara: la ripartenza del turismo in Liguria passa da Fratelli d’Italia, non abbiamo mai abbandonato le categorie che tanto hanno sofferto in questo periodo dove sono state obbligate a chiudere per prime e riapriranno per ultime" ha spiegato De Felice.

"Siamo e saremo al loro fianco con i nostri eletti nelle istituzioni che vorrei citare tutti per il grande impegno ma per sintesi mi limiterò a ricordare, oltre all’europarlamentare Carlo Fidanza, l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino" conclude il commissario di sub ambito varazzino.