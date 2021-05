Lega Giovani Liguria: "Invitiamo le amministrazioni comunali ad intitolare una via alle 'mamme d’Italia'"

In occasione della festa della mamma, la Lega Giovani della Liguria invita le amministrazioni comunali ad intitolare una via, una piazza, una strada alle “mamme d’Italia” per sottolineare la centralità della figura della mamma nella famiglia e nella società italiana.

"In un momento in cui la maternità surrogata, i 'genitore 1 e genitore 2', l’accantonamento e il rifiuto dei valori legati alla famiglia sono diventati il cavallo di battaglia di una sinistra sempre più radicale, il movimento giovanile della Lega, per rivendicare ed esaltare il ruolo della 'mamma', porge un invito sentito ai comuni della Liguria affinché aderiscano a questa importante iniziativa" spiegano i giovani della Lega.