Finale, 80 anni di "Esse di Gorra": l'Amministrazione premia il panificio Secondo

Il Covid ne aveva stoppato il "compleanno", ma l'amministrazione di Finale non ha voluto perdere l'occasione per celebrare l'anniversario degli 80 anni di una delle prelibatezze gastronomiche, in particolare pasticciere, della cittadina finalese: le "Esse di Gorra", biscotti di pastafrolla con la forma della lettera dell'alfabeto di cui portano il nome.

Questa mattina così il sindaco, Ugo Frascherelli, e l'assessore al Commercio, Marilena Rosa, hanno consegnato una targa a Silvano e Federico Secondo, attuali titolari dell'omonimo panificio della frazione finalese avviato nel 1940 dal signor Dario.