Crisi industriali savonesi, Berrino a Orlando: "Sblocchi i 16 milioni di cassa che aspettiamo dal 2016"

"Apprendo con piacere che il ministro del Lavoro Andrea Orlando abbia intenzione di sottoporre al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti alcune questioni ancora critiche del savonese, prima però lo inviterei a parlare con la struttura del proprio ministero affinché sblocchi i 16 milioni di euro di fondi non utilizzati della cassa per le zone di crisi complesse e non complesse. Si tratta di soldi utilissimi, di cui una parte è destinata al savonese e che aspettiamo dal 2016".

Così l'assessore a Lavoro e politiche attive dell’occupazione Gianni Berrino a commento delle dichiarazioni rilasciate oggi dal ministro Andrea Orlando a seguito della visita presso lo stabilimento Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga (leggi QUI).