E' nato il comitato "Cambiamo! Valbormida", Vaccarezza: "Pronta una grande squadra"

Sabato 8 maggio, a Calizzano, è nato il comitato "Cambiamo! Valbormida". Un passo avanti molto importante per la politica della Valle, una voce unanime composta dai tanti amministratori che hanno aderito con entusiasmo al progetto.

"Ascolto, condivisione e azione a favore del rilancio dei territori sono gli obiettivi di questo comitato che riunisce tanti eletti - ha commentato soddisfatto Mauro Demichelis, coordinatore provinciale del partito - uomini e donne che, impegnati ogni giorno per i cittadini, hanno già dimostrato di volere il bene della Val Bormida, e sapranno certamente mettere la loro esperienza amministrativa anche al servizio di Cambiamo!".

"La scelta fatta in Val Bormida è leggermente differente rispetto a quelle fatte in provincia - ha dichiarato il coordinatore Regionale di Cambiamo! Angelo Vaccarezza - anche in Valle nasceranno i comitati cittadini ma abbiamo ritenuto giusto e corretto dare vita a un comitato che coinvolgesse gli amministratori dei comuni del comprensorio; nessuno meglio di loro è in grado di spiegare criticità e potenzialità, e farsi portavoce delle necessità in Regione. Numeri importanti per un progetto destinato a crescere in tutta la valle".

"Il coordinatore del comitato sarà Daniele Galliano, sindaco di Bormida: uomo di territorio, attento e preparato, coadiuvato in questo nuovo percorso da Caterina Garra, assessore del comune di Cairo Montenotte, che avrà il ruolo di segretario. È pronta una grande squadra, determinata e coesa, pronta a lavorare, come ciascuno ha sempre fatto, in sinergia con diverse esperienze e diverse professionalità, per portare a casa il migliore dei risultati: una Val Bormida efficiente nei servizi ai cittadini, sicura nelle infrastrutture, operativa nell'offerta occupazionale" conclude Vaccarezza.

Questi i nomi dei componenti del comitato: Daniele Galliano, sindaco di Bormida; Caterina Garra, assessore comune Cairo Montenotte; Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano e presidente della provincia di Savona; Marco Perrone, sindaco di Giusvalla; Flavio Astiggiano, sindaco di Mallare; Franco Siri, sindaco di Dego; Paolo Lambertini, sindaco di Cairo Montenotte; Francesco Dotta, sindaco di Cengio; Massimo Tappa, sindaco di Piana Crixia; Amedeo Fracchia, sindaco di Roccavignale; Tamara Urru, vice sindaco Cosseria; Cristina Lagorio, vice sindaco di Pallare; Franco Bologna, vice sindaco di Carcare; Mario Basso, vice sindaco di Bardineto; Antonella Drago, assessore comune Dego; Serena Zunino, assessore comune di Bardineto; Alessandra Garra, assessore comune di Millesimo e Franco Verzello, consigliere comune di Calizzano.