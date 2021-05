Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, Di Padova (Pd): "Solo due progetti dal Comune di Savona, davvero non abbiamo bisogno di altro?"

"Sono solo due - prosegue l'esponente dem - Abbiamo riascoltato il suo intervento in Consiglio comunale per essere proprio sicuri e abbiamo chiesto chiarimenti. Sono solo due. Il Comune di Savona ha inviato il progetto di Palazzo della Rovere e progetti per il dissesto idrogeologico con la messa in sicurezza del Letimbro. Ci chiediamo come possano per questa amministrazione non essere presenti, insieme a queste, anche altre scommesse che hanno a che fare con il rilancio della Città e previste nel PNRR. Perché ricordiamoci che le infrastrutture sono importantissime ma le missioni del PNRR sono molte: transizione ecologica, transizione digitale, inclusione sociale, salute, istruzione e formazione, tutti temi su cui la nostra città avrebbe un gran bisogno di investire in progettualità per fare un deciso salto in avanti e avviare la ripartenza con l'ossigeno di nuove e mirate risorse economiche".