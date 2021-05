Savona, le elezioni comunali in una fase di totale stallo. Chi si candiderà nel centrodestra? Battaglie intestine nel Pd

Tutto tace. Non muove foglia. Situazione di stallo. In questi termini si potrebbe definire la corsa alle prossime elezioni comunali di Savona. La corsa a Palazzo Sisto si è nettamente rallentata visto che le amministrative sono state rinviate ed è ancora in corso comunque la pandemia nonostante i miglioramenti dei dati delle ultime settimane.

Tra il 15 settembre e il 15 ottobre con la probabile data del 10 del mese autunnale, potrebbe essere il periodo dell'election day e a cinque mesi di distanza sembra essere normale lo stop della macchina elettorale.

Nel centrodestra al momento fanno discutere solo le tensioni interne nella giunta e nella maggioranza comunale dove gli assessori e consiglieri della Lega sono molto spesso in opposizione con le decisioni del sindaco Ilaria Caprioglio e degli assessori a lei vicini.

Non ultimo il piano assunzioni e la contrarietà dei membri del Carroccio alla figura del direttore dei musei oltre alla pratica, non passata in consiglio comunale, sullo spostamento degli ex Bagni La Playa da Zinola alle Fornaci che in quel caso aveva visti contrari i consiglieri fuori usciti dalla Lega e la consigliere di Vince Savona Sujata Karunaratne.

Quest'ultima coinvolta in due "casi", prima per la foto senza mascherina con due sposi ad una celebrazione di un matrimonio e poi per le multe non pagate che le sarebbero costate la decadenza da consigliere in caso di mancata copertura del debito.

Il sindaco non ha fatto mancare la sua "tirata d'orecchi" così come avvenuto con l'assessore Pietro Santi al tempo delle positività in comune nel settore lavori pubblici. Le tensioni non mancano tra i due quindi che pare siano in corsa per le amministrative.

La prima cittadina uscente che non ha ancora sciolto la riserva è la naturale candidata per il secondo mandato ma il recordman di preferenze con il suo bottino di voti può dire la sua ed è in campagna elettorale ormai da qualche mese.

Il nome di Dario Amoretti, ex vicesindaco ai tempi della giunta Gervasio, è attualmente rimasto in stand by e dopo l'interlocuzione avvenuta con Toti del 26 febbraio non ci sono stati sviluppi. La riapertura a Fratelli d'Italia (in prima battuta pare che avesse chiuso la porta al partito di Giorgia Meloni) gioca a suo favore, anche se al Governatore non convincerebbe l'inserimento di Azione e Italia Viva. Fratelli d'Italia dal canto suo come Forza Italia hanno già esposto pubblicamente il loro appoggio a Ilaria Caprioglio.

Nelle file del centrosinistra invece il nome dell'avvocato Marco Russo, ha sì messo d'accordo una buona parte dei partiti di sinistra (ancora perplessi Rete a Sinistra, Linea Condivisa e Rifondazione) ma non tutti i membri del Pd che nel frattempo è alle prese con la scadenza del mandato del segretario Giacomo Vigliercio e con le battaglie intestine tra chi voleva come traghettatore prima del congresso la vicesegretaria regionale Alessandra Gemelli e chi invece vuole un nome condiviso senza arrivare ad uno scontro che rischia di portare al commissariamento e a conseguenze più impattanti in vista delle amministrative (le primarie che spariglierebbero le carte).

Intanto dalla segreteria cittadina dem arrivano segnali distensivi con la capogruppo in consiglio comunale Elisa Di Padova che ha chiesto di ricompattarsi su Russo che nel frattempo la scorsa settimana ad un incontro chiuso online (94 i partecipanti) ha presentato online l'agenda per Savona del suo Patto, 65 punti di progettualità per la città.

Sul fronte Movimento 5 Stelle dopo i primi "abboccamenti" con Russo non ci sono ulteriori sviluppi ma l'accordo come sta avvenendo nelle grandi città pare sia l'unica soluzione.