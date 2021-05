Spotorno, inaugurazioni "a orologeria" secondo la minoranza: "I cittadini hanno subito quattro anni di disagi"

A partire dalla terrazza a mare: "L'1 febbraio abbiamo presentato al sindaco Fiorini un’interpellanza circa i lavori di riqualificazione che oramai fanno parte dell'arredo urbano del paese. Cantiere aperto in pompa magna dall'assessore ai Lavori Pubblici Marina Peluffo il 10 febbraio 2018, dove lo stesso assessore dichiarava ai giornali on line una durata dei lavori di circa 180 giorni salvo maltempo e imprevisti, riassumendo, principalmente legati al lavorare in alveo durante i periodi autunnali e invernali i lavori, ma col fine di terminare il prima possibile e di ridurre i tempi di cantiere, con la disponibilità di continuare anche nei mesi estivi per non dilungare troppo il disagio nelle stagioni a venire".

"Il sindaco Fiorini rispose il 25 febbraio alla nostra interpellanza - continuano -, nella quale si chiedeva contezza dei lavori e della data prevista per la consegna della terrazza ai cittadini facendi sapere che la ditta incaricata dei lavori stava al tempo procedendo alla realizzazione dei cordoli e delle finiture e della pavimentazione in resina completa di impermeabilizzazione e sottofondi, fino al mese di marzo per terminare ad aprile con l'installazione di arredi urbani, lampioni e quant'altro fino a una consegna prevista per il 30 del mese. Il tutto con costi totali a 1 milione e 65 mila euro. Ricordando anche le spese e le lavorazioni sul ponte sull'Aurelia".

"Ora ci viene un dubbio - continuano - che non importi all'amministrazione Fiorini se le opere pubbliche di preminente importanza non vengano consegnate alla cittadinanza in tempi brevi, ma debbano avvenire a ridosso delle prossime elezioni amministrative per potersi dare un poco di lustro nel grigiore di una amministrazione, che ha perso un terzo dei propri componenti, è restata in piedi con un assessore esterno al turismo, che per altro non è pervenuto, e alla gentile concessione dell'unico dei non eletti, che non ha rinunciato per opportunità della carica a differenza degli altri che hanno declinato".