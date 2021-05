Autostrade: veicolo in avaria sulla A12, i lavori rallentano il traffico su A10 e A26

Continuano i disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di lunedì 12 maggio.

Da segnalare sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (km 31.7) coda di 2 km per lavori lungo il tratto tra Varazze e Albisola, in direzione di Ventimiglia.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo (km 16.5) i cantieri rallentano il traffico tra Genova Nervi e Recco, in direzione di Rosignano. Sempre sulla A12 un veicolo in avaria crea disagi tra Chiavari e Rapallo (km 32.45), in direzione di Genova.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (km 25) coda di per lavori tra Ovada e Masone, in direzione di Genova Voltri.