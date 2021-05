Albenga, torna la Festa di Sant'Isidoro

Anche quest’anno torna ad Albenga la Festa di Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori. Domenica 16 maggio a partire dalle ore 9 nel centro storico, in piazza San Michele e piazza IV Novembre, saranno presenti stand espositivi con le eccellenze del territorio, i mezzi agricoli e alcuni animali da fattoria.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “La Festa di Sant'Isidoro è tra gli eventi che ricordano la tradizione, l’origine e la vocazione agricola della nostra città. Per questo abbiamo voluto riportare questa celebrazione ad Albenga attraverso la realizzazione di una manifestazione caratterizzata da stand di prodotti tipici dell’agricoltura ingauna, animali e mezzi agricoli. Ci saranno inoltre le celebrazioni religiose come la messa in Santa Maria Infontibus ore 18:30 e a seguire benedizione. Piazza San Michele sarà “invasa” da grossi trattori, e nel centro storico saranno presenti stand espositivi grazie alla collaborazione delle associazioni agricole Coldiretti, CIA e Confagricoltura, oltre al presidio slow food dell’asparago violetto. Inoltre ci saranno animali della fattoria - vacca e vitellino - che i bambini potranno vedere da vicino".

L’assessore agli Eventi Marta Gaia aggiunge: “La stagione di eventi inaugurata da Fior d'Albenga prosegue con una giornata dedicata al comparto agricolo che, insieme a quello florovivaistico, è da sempre traino per l'economia della Piana. Sotto le torri, emblema della storia e della cultura ingauna, sfileranno i mezzi agricoli tra le bancarelle con i prodotti tipici, frutto del lavoro delle tante aziende del territorio”.

Conclude l’assessore all’Agricoltura Silvia Pelosi: “La Festa di Sant'Isidoro avvicina, anche fisicamente, quelle che sono le eccellenze che caratterizzano e rendono unica la nostra città: agricoltura, storia e cultura. Vedere nel nostro Centro Storico i mezzi agricoli, gli animali e soprattutto i prodotti tipici della nostra terra, sarà occasione e strumento per fare conoscere questa importante realtà a visitatori e cittadini. Un ringraziamento va alle associazioni agricole con le quali collaboriamo costantemente e che si dimostrano sempre disponibili".