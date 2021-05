Benessere alimentare a scuola: la sezione A della scuola dell'infanzia di Cosseria partecipa all'evento Alisa e Coop

Un riconoscimento importante. La scuola dell'infanzia di Cosseria, sezione A (I.C. Carcare), ha partecipato all'iniziativa di formazione proposta da Alisa e Coop Liguria sui temi sentiti del “benessere alimentare a scuola”.

Attraverso un’attività laboratoriale su campi di esperienza trasversali e sfondo 'green', sotto forma di attività didattiche a carattere linguistico, sensoriale, motorio, pittorico, logico, scientifico, civico e musicale, i bambini hanno ricevuto una comunicata e gratificante menzione nei progetti speciali coop per la scuola dell'infanzia, con una futura apertura verso nuove iniziative atte a proseguire sul percorso tracciato.

Nel dettaglio, i giovani alunni hanno eseguito varie attività: lettura e ascolto del testo illustrato di avvio a sfondo inclusivo e cooperativo "Piccolo blu e piccolo giallo" (autore L. Leonni); esperienza manipolativa con pasta di sale collegata alla lettura con colorazioni alimentari e "mescolanza" dei colori e degli ingredienti; semina di semi diversi in classe in vasetti quali lenticchie farro e lino; osservazione grafica della crescita e primi pre-calcoli con semplici raggruppamenti e accenni di coding per l'infanzia; adozione di una piantina di nocciolo di cui seguirne gli sviluppi dalla piantumazione al raccolto di nocciole; argomentazione sul ciclo della vita "verde", "aiutati" da un kit di bruchi/farfalle; costruzione di filastrocche a tema; danze e girotondo intorno ai semi/piantine.