Sanità, Rossetti (Pd): "Dati emergenziali su malattie non Covid, potenziare strutture territoriali per la ripresa dei servizi ambulatoriali e screening"

"Alla ostentata soddisfazione del presidente Toti per la campagna vaccinale, e nell'attesa generale del ritorno alla normalità, stupisce che non corrisponda nessuna riflessione o azione rivolta ai problemi che abbiamo e avremo nella cura delle malattie non covid.

I dati indicano che affrontare queste malattie sarà un'emergenza. Sono due anni che non facciamo molte diagnosi e rinviamo cure perché le persone tendenzialmente stanno lontane dai pronto soccorso, dagli ambulatori, dagli ospedali. E, malgrado gli ingenti finanziamenti che arrivano da Roma, non creiamo i presupposti per la ripresa dei servizi territoriali, ambulatoriali e di prevenzione".