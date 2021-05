Savona, l'assessore Scaramuzza risponde alla proposta di riutilizzo della piscina del Prolungamento: "Sappiamo quanto siano preziosi ulteriori spazi d'acqua"

"In questi anni siamo sempre stati attenti alle esigenze dei Cittadini e delle Associazioni sportive e, in questo caso, sappiamo quanto siano preziosi ulteriori spazi acqua".

L'assessore allo sport Maurizio Scaramuzza ha voluto rispondere al vice segretario comunale del Pd Luca Burlando che in merito alla piscina Eroe dei due Mondi di Savona aveva proposto di ripensare completamente lo spazio, considerandolo un bene comune e restituendolo alla città trasformandola in un incubatore di protagonismo per le giovani generazioni.

"La piscina di via Trento Trieste era stata chiusa a causa di seri problemi strutturali che non garantivano la sicurezza dei fruitori. Da quel momento l'Amministrazione comunale non ha mai smesso di lavorare per recuperare quanto prima la struttura che necessita di importanti interventi di manutenzione, per questo motivo appena è stato pubblicato il Bando rigenerazione urbana e Piano opere pubbliche vi abbiamo immediatamente partecipato al fine di ottenere un finanziamento pari 1.850.000 euro, costo stimato dall'Ufficio lavori pubblici per il recupero della piscina, a tal fine abbiamo prontamente inserito la cifra di cofinanziamento a bilancio" ha specificato Scaramuzza.

"Rischiamo di ritrovarci con un impianto pensato con logiche d’utilizzo vecchie, spogliatoi piccoli e impossibili per persone diversamente abili, magari riaperto con una mano di bianco e un futuro pieno di lavori e lavoretti di manutenzione da fare e un nuovo impianto incompleto in cui al posto della nuova vasca resterebbe in eterno un parcheggio sterrato e un cantiere abbandonato e incurato. Follia, la pezza sarebbe peggiore del buco" aveva detto Burlando che ha dato vita ad un raccolta firme (in 168 hanno aderito) su Change.org.