Giornate FAI di Primavera ad Albenga: visite guidate a San Fedele

La Delegazione FAI di Albenga Alassio in collaborazione con il Gruppo FAI Giovani, il comune di Albenga e la Diocesi di Albenga-Imperia, per l’edizione 2021 delle Giornate FAI di Primavera, organizza l'evento a San Fedele, frazione del comune di Albenga il 15 e 16 maggio.

L’obiettivo delle Giornate, pienamente condiviso dall'amministrazione comunale di Albenga, è quello di valorizzare i luoghi di interesse che si trovano nella frazione, proponendo un percorso storico-artistico. Il gruppo realizzerà delle visite, guidate dai volontari, all'interno della chiesa Santi Simone e Giuda e l’oratorio di San Giovanni Battista. Nel pieno rispetto delle norme Covid sarà possibile usufruire delle visite previa prenotazione.

San Fedele

Le prime notizie certe della frazione le troviamo negli statuti di Albenga del 1288. Tra il XVI e il XIX secolo furono edificate in questa località le case estive delle famiglie nobili di Albenga e dei magistrati per sfuggire alla malaria che attanagliava la piana. È dunque a questa epoca che risale l’edificazione di villa Pianbellino e Casa Calvi. All’inizio delle invasioni napoleoniche di fine Settecento forma per breve tempo un comune autonomo insieme a Lusignano.

La visita ai beni

I visitatori avranno la possibilità di essere accompagnati da un volontario all’interno della chiesa e dell’oratorio. La visita sarà disponibile sia sabato che domenica.

La chiesa Santi Simone e Giuda (chiesa parrocchiale), Via Giovanni Battista Panero, 5

La chiesa parrocchiale Santi Simone e Giuda sembra essere stata edificata nel corso del XIV secolo. La semplice struttura a tre navate è accompagnata dal campanile costruito nel XII secolo in stile romanico. L’interno è decorato con affreschi che narrano la vita di San Giovanni Battista, santo a cui è dedicato l’adiacente oratorio e dipinti realizzati da Bartolomeo Bottoneri di Cherasco nel 1574. Sul sagrato, vicino all’ossario, troviamo un cipresso ultracentenario.

Perché visitarla?

La Chiesa dei Santi Simone e Giuda è il cuore della frazione di San Fedele. Accompagnati dai volontari sarà possibile scoprire la bellezza che l’edificio custodisce. La sua storia secolare ci permetterà di approfondire anche quella di San Fedele e del rapporto del paese con la città di Albenga. La visita dura all’incirca un’ora.

L’oratorio di San Giovanni Battista

La costruzione dell’oratorio di San Giovanni Battista, sede dell’omonima confraternita, risale alla fine del XV secolo. L’interno è decorato con affreschi raffiguranti la Passione di Cristo realizzati da un pittore piemontese, realizzati intorno al 1570.

Perché visitarlo?

L’oratorio di San Giovanni Battista racchiude un ciclo pittorico di notevole interesse. Nel pieno spirito del FAI, i volontari vi porteranno alla scoperta di un bene quasi sconosciuto e del tesoro che nasconde, con la speranza che i suoi affreschi possano farvi riscoprire la bellezza che vi circonda. La visita dura all’incirca un’ora.

Orari Giornate FAI di Primavera 2021

Visita alla chiesa e all’oratorio:

- sabato mattina ore 10 (primo gruppo), 10:30 (secondo gruppo), 11 (terzo gruppo); sabato pomeriggio ore 14:30 (primo gruppo), 15 (secondo gruppo), 15:30 (terzo gruppo), 16 (quarto gruppo); 16:30 (quinto gruppo), 17 (sesto gruppo);

- domenica pomeriggio ore 14:30 (primo gruppo), 15 (secondo gruppo), 15:30 (terzo gruppo), 16 (quarto gruppo) 16:30 (quinto gruppo), 17:00 (sesto gruppo).

- la domenica mattina le visite sono sospese.

Gli iscritti alla Fondazione, e chi si iscriverà al FAI in occasione della manifestazione, potranno godere di ingressi dedicati e accessi prioritari. Il 50% circa dei beni aperti durante le Giornate FAI di Primavera 2021 saranno fruibili anche da persone con disabilità fisica. Dal 6 maggio elenco completo dei beni aperti e prenotazione obbligatoria su www.giornatefai.it.

N.B.: Il programma delle aperture potrebbe subire variazioni; la realizzazione dell’evento nelle singole Regioni dipenderà dal loro colore nella settimana del 10 maggio. Per le Regioni attualmente arancioni prenotazioni aperte da sabato 8 maggio in caso di passaggio in zona gialla.

Come partecipare alle giornate fai di primavera e sostenere la fondazione

"Nel rispetto della normativa vigente (Decreto Sostegni del 22 aprile 2021), per partecipare alle Giornate FAI di Primavera è obbligatorio prenotarsi sul sito www.giornatefai.it entro e non oltre la mezzanotte del giorno precedente la visita. Gli ingressi saranno disponibili fino all’esaurimento dei posti di ogni turno per garantire la sicurezza di tutti" spiegano gli organizzatori.

"Le Giornate FAI di Primavera si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). Coloro che decidono di partecipare, sostengono con il proprio contributo la missione del FAI. Quest’anno il contributo minimo suggerito per prenotarsi e prendere parte alle Giornate FAI di Primavera è di 3 €. Per chi lo volesse, sarà possibile sostenere ulteriormente la missione della Fondazione con contributi di importo maggiore oppure attraverso l’iscrizione annuale, online o in piazza in occasione dell’evento, un gesto concreto in difesa del patrimonio d'arte e natura italiano che permette di godere di iniziative e vantaggi dedicati. Oppure ancora dal 6 al 23 maggio è possibile sostenere il FAI donando 2 euro con SMS oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al numero solidale 45586".

"Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, Convergenze, PosteMobile".

"Durante le visite sarà necessario rispettare tutte le norme di sicurezza indicate nei cartelli informativi posti all’inizio dei percorsi: è infatti obbligatorio mantenere il distanziamento sociale, evitare di creare assembramenti, indossare la mascherina durante l’intera durata della visita, disinfettare le mani con gli appositi gel situati lungo il percorso e attenersi alle indicazioni date dal personale volontario".

