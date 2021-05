"La scuola sospesa: orientarsi nell'incertezza, allenarsi alla ripresa": evento streaming dal Museo Apple a Savona

Creatività, allenamento agli obiettivi, mediazione: testimonianze, strumenti e tecniche per rilanciare la cultura dell'insegnamento e dell'apprendimento oltre la Dad.

Questi e molti altri temi verranno trattati, domani, venerdì 14 maggio alle 10.00, nell'evento in diretta streaming dall'All About Apple Museum su metakoine.it "La Scuola Sospesa: orientarsi nell'incertezza, allenarsi alla ripresa".

L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona Alessandro Clavarino.

Successivamente verrà proiettato un video di apertura e trattati diversi temi:

"La scuola del cambiamento" con Gianni Garino, segretario generale Cisl Scuola Imperia-Savona; "La scuola in Dad" con Alfonso Gargano, dirigente scolastico del Liceo Chiabrera-Martini; "La scuola raccontata da me" con Cristina Bottino, docente del Boselli-Alberti; "Dall'altra parte dello schermo" con Gabriele Dorati, studente del liceo classico; "Creatività come problem solving; a scuola e fuori" con Monica Brondi, formatrice Metakoiné"; "Mediazione è formazione" con Maria Gabriella Branca, mediatrice Aequitas ADR, formatrice Metakoiné; "Motivare i giovani alle storie del futuro" con Franco Bochicchio, presidente Rotary Club Savona; "Ripartire verso il domani" con Alessandro Gozzi, dirigente scolastico istituto Ferraris-Pancaldo; "Le aspettative del mondo dell'impresa" con Giulia Vernazza, Rotaract, imprenditrice; "Scuola e computer" con Alessio Ferraro, presidente All About Apple Museum.

Iniziativa a cura di Visioni e Metakoiné. In collaborazione con All About Apple Museum, Aequitas Adr, Ministero dell'Istruzione. Promossa da Rotary Club Savona e Rotaract. Con il patrocinio del comune di Savona e l'Università di Genova e il contributo di Ponente Informatica, Coop Liguria e Cisl Imperia e Savona. Media partner dell'evento Savonanews.