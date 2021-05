Regione Liguria al fianco della Comunità Ebraica, Vaccarezza (Cambiamo): "Solidarietà a tutta la popolazione Israeliana sotto attacco da giorni"

"Concludo questa giornata davanti alla Sinagoga di Genova, insieme ad una delegazione savonese, per portare il mio supporto e il mio sostegno agli amici della comunità Ebraica di Genova (leggi QUI)". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di Cambiamo.

"Regione Liguria è a fianco della Comunità Ebraica di Genova, all'APAI Italia-Israele Genova e di Savona, in segno di solidarietà e vicinanza a tutta la popolazione Israeliana sotto attacco da giorni da parte dei terroristi di Hamas - prosegue - I rapporti con lo Stato di Israele sono, da diverso tempo, improntati all'amicizia e alla collaborazione. Dal documento approvato in Consiglio Regionale affinchè l'Italia adotti la definizione operativa di antisemitismo sancita dall’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), all'ordine del giorno per dichiarare ufficialmente Hezbollah come 'organizzazione terroristica nella sua interezza': atti concreti a supporto di una Nazione, alla quale, anche con la mia presenza qui, oggi più che mai, sono vicino".