Il consiglio dell’Ordine degli architetti di Savona si rinnova: elezioni online venerdì 14 e sabato 15 maggio

Venerdì 14 e sabato 15 maggio, dalle 10:00 alle 18:00, i 692 architetti della provincia di Savona sono chiamati ad eleggere gli 11 componenti del nuovo consiglio per il quadriennio 2021-2025.

Le elezioni avverranno totalmente online tramite la piattaforma dedicata votafacile.it, in ottemperanza alle nuove normative anticovid. Una novità importante, in un periodo molto delicato, che faciliterà la partecipazione di tutti gli iscritti all’ordine. In continuità con il lavoro svolto dal precedente mandato si è formato un gruppo di lavoro che desidera mettere il proprio tempo a disposizione della comunità degli architetti savonesi.

Il capolista Matteo Sacco, 38 anni, laureato al Politecnico di Milano e architetto libero professionista dichiara: “Next è la squadra con cui mi candido per le prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Architetti.

Un gruppo composto da tanti giovani, proiettato verso il futuro, ma sempre in continuità con chi ci ha preceduto. È un gruppo composto dagli architetti Vincenzo Ariu, Irene Avino, Giorgio Bellonotto, Renato Boetti, Filippo Brunengo, Simone Bruzzone, Stefano Freccero, Angela Magnano, Matteo Sacco, Michela Ruffini e dall’architetto junior Giulia Garibbo.

È un gruppo che vuole essere rappresentativo delle nuove generazioni di professionisti: Filippo Brunengo, Giulia Garibbo e Michela Ruffini sono iscritti da meno di 4 anni. Inoltre ne fanno parte quanti negli ultimi anni hanno dimostrato di mettere a disposizione il proprio tempo per la collettività professionale in commissione cultura: Irene Avino, Stefano Freccero, Matteo Sacco. È una squadra che include diverse componenti rappresentative degli iscritti: non solo progettisti liberi professionisti ma anche consulenti, insegnanti e tecnici comunali come Giorgio Bellonotto da quest’anno anche insegnante all’ITIS di Savona e Angela Magnano dopo 15 anni di libera professione ora dipendente dell’ufficio tecnico comunale.

Soprattutto next conta sulla preziosa esperienza dei colleghi ricandidabili del consiglio uscente Simone Bruzzone, Renato Boetti e Vincenzo Ariu”.

Giacomo Airadi, Presidente uscente dopo due mandati, afferma: “L’Ordine degli Architetti non è una Associazione, un Sindacato o un Club di professionisti; è una Istituzione dello Stato, un ‘Ente pubblico non economico; ed ha come compito tenere l'Albo degli architetti iscritti, vigilare sulla correttezza dell'esercizio professionale, fornire pareri alla pubblica amministrazione. la sua mission è tutelare e promuovere la professione ed il ruolo dell’Architetto nella società. Ruolo che risponde ad un interesse pubblico, culturale e etico, che va oltre l’aspetto tecnico. Nel mio mandato ho cercato di agire sempre in questo senso per la categoria, sbagliando a volte forse, ma con passione e determinazione ho lavorato con un gruppo che ringrazio! Ora vorrei lasciare il testimone ad un altro gruppo con l’augurio che possa fare sempre meglio. Ho avuto manifestazione di stima e affetto in questo periodo; la legge mi impone di non potermi più ricandidare, ma il mio impegno per la categoria di certo non finirà. Il Grazie più importante va al mio Consiglio attuale che mi ha sopportato e supportato e che ha permesso tutto quello che siamo riusciti a terminare. Un grazie particolare alle cariche istituzionali che hanno lavorato con responsabilità ed abnegazione. Oramai sono diventati amici che ricorderò per sempre dopo circa 10 anni di presenza nel sistema ordinistico.

Riguardo la nuova modalità di voto online, aggiunge “In altri ordini provinciali italiani che hanno di recente già usato nuove modalità di voto online, come Genova ad esempio, hanno visto crescere il numero dei votanti rispetto alle precedenti tornate elettorali in presenza tramite apposite piattaforme di voto. Ciascun iscritto riceverà un codice via pec con il quale potrà esprimere il suo voto in modo veloce e sicuro. La piattaforma garantisce l’anonimato e la valenza legale del voto”.

E sul capolista, dichiara: “Ho conosciuto Matteo Sacco, il capolista di next, 10 anni fa in occasione della sua partecipazione al Progetto Leonardo, un programma di interscambio professionale indirizzato a giovani professionisti e promosso dagli ordini. Matteo ha fatto una importante esperienza in uno studio di Barcellona e in quella occasione, anche con il suo supporto era stato organizzato dall’Ordine di Savona un bellissimo viaggio studio alla scoperta della città spagnola. Ho poi ritrovato Matteo in Commissione Cultura e ha conquistato la mia fiducia con umiltà e disponibilità verso la categoria”.

In risposta Matteo Sacco, dichiara: “Non sarà facile reggere il paragone per chi subentrerà ad un Presidente come Giacomo che è sempre stato presente per tutti, per le piccole e le grandi necessità degli iscritti, ma abbiamo costruito una grande squadra ed è questa la nostra forza”.

E conclude “Abbiamo lavorato insieme al programma perché siamo convinti che negli ultimi anni si è fatto bene, ma c’è ancora molto che si può fare. Per prima cosa vorremmo coinvolgere maggiormente i giovani e in generale tutti gli iscritti a partecipare più attivamente alle attività dell’ordine e farli sentire rappresentati, anche rispetto alle altre istituzioni, e ai territori meno centrali, quali l’entroterra. Auspichiamo una maggiore connessione con la città e la nuova sede dell’ordine al Piano terreno del Crescent, che abbiamo ricevuto ‘in eredità’ dal consiglio uscente, penso che ci darà una grande opportunità in questo senso”.

