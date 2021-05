Con la fisarmonica una serenata alla moglie Carla ricoverata per Covid: verrà premiato a Savona come "Alpino dell'anno"

Sarà premiato come "Alpino dell'anno" il prossimo 20 giugno a Savona Stefano Bozzini, l'alpino 81enne che dal cortile dell'ospedale di Castelsangiovanni (non potendo entrare a causa delle restrizioni anti-Covid) suonò con la sua fisarmonica una serenata alla moglie Carla, ricoverata all'interno del nosocomio.

Il video fece il giro del mondo, finendo anche su Bbc e Cnn. La moglie purtroppo, è poi deceduta poco dopo.

Particolarmente colpiti da questa storia, l'associazione nazionale alpini ha deciso da assegnare all'ottantunenne questa "menzione d'onore".

"La sua serenata con la filarmonica per la moglie Carla, ricoverata all'ospedale di Castel San Giovanni, aveva commosso tutto il mondo. Carla purtroppo non ce l’ha fatta, ma avremo l’onore di premiare Stefano Bozzini a giugno a Savona come "Alpino dell'anno". Un piccolo riconoscimento per un grande nonno che con la sua musica ha portato speranza a tanti pazienti che lottano nei nostri ospedali. Forza Stefano, a te va l’abbraccio di tutta la Liguria" ha scritto su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.