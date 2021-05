Dal Lions Club Alassio "Baia del Sole" tablet per la telemedicina alla Croce Bianca di Laigueglia

"Siamo molto felici di poter contribuire - dichiara la Presidente del Lions Virginia Carbone - alla piena realizzazione di un progetto innovativo ed utile, "Laigueglia in Salute", e ringraziamo il Consigliere Regionale Brunello Brunetto per aver portato alla nostra attenzione questa esigenza della Croce Bianca di Laigueglia. In un anno impervio come quello passato, abbiamo cercato di non fermarci e di essere d'aiuto alla nostra comunità locale in particolar modo ai militi del sodalizio laiguegliese che tra non poche difficoltà ha continuato a garantire servizi essenziali".