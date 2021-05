La "Nelson Mandela" di Gioiosa Jonica ricorda Peppino Impastato: l'abbraccio virtuale dell'Anpi e della Casa dei Circoli, delle Culture e dei Popoli di Ceriale

Alla cerimonia, svoltasi nel pieno rispetto delle normative anti-covid, hanno partecipato virtualmente anche l'Anpi e la Casa dei Circoli, delle Culture e dei Popoli di Ceriale, che da tempo collaborano con la realtà calabrese all'insegna di un forte rapporto e amicizia. E proprio le due associazioni del nostro comprensorio, che in passato già più volte si sono recate in visita in Calabria, hanno colto l'occasione per invitare gli amici di Gioiosa Jonica in Liguria quando la situazione derivante dalla pandemia renderà nuovamente più agevoli gli spostamenti nel nostro Paese: un'importante segnale di vicinanza e stima.