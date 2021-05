Caos autostrade, un lettore: "Cantieri gestiti spesso in modo approssimativo"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di un nostro lettore relativo all'attuale situazione delle autostrade, teatro di numerosi incidenti nelle ultime ore (leggi QUI):

"Questa gravissima e pericolosissima situazione è causata dai numerosi cantieri gestiti spesso in modo approssimativo. I cantieri segnalati sono moltissimi ma non tutti sempre operativi (alcuni per giorni senza operai, altri con pochissimi uomini). Lavori che potrebbero essere completati in poco tempo rimangono per mesi cantierati. È possibile che i soggetti pubblici deputati al controllo non vedano questa situazione e non intervengano mai? Per poter guidare sulle autostrade liguri in sicurezza sarebbe necessario superare una prova pratica su come affrontare le gimkane..."