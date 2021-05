Suggerimenti per chiedere a qualcuno di uscire via messaggi di testo

Nel terzo millennio la seduzione passa per lo schermo di un telefono, a poco serve essere eloquenti e simpatici se poi non si riesce a dare il meglio di sé anche dalla distanza. Già nel 2019 un terzo dei nuovi matrimoni sono nati da un primo appuntamento online, ed è scontato pensare che la tendenza non potrà che acuirsi nel prossimo futuro. Tanto vale quindi affilare le armi, ed imparare a rimorchiare quando tra noi e la nostra anima gemella si interpongono schermo e tastiera.

Inizia con una domanda

Immagina una conversazione via chat come se si trattasse di una partita a tennis, nella quale però perdi se l’altro non riesce a restituirti la palla. Cominciare con una domanda è un modo per servire alla controparte la ribattuta su un piatto d’argento!

Frequentare un buon sito per incontri è un’ottima strategia per flirtare e conoscere persone nuove ma la concorrenza è pressante, impara a gestire bene la chat e nessuno potrà fermarti.

Cerca di essere divertente

Di questi tempi i motivi per cui deprimersi sono altamente inflazionati, non abbiamo bisogno di altre storie tristi. Fai del tuo meglio per irradiare allegria piuttosto che le emozioni opposte. Senza dubbio dalla vita avrai preso schiaffi anche tu, ma tieniti i racconti delle tue disavventure per un secondo momento, non è mai una buona idea esordire con una storia dai colori funebri.

Rispetta le tempistiche

Quando invii un messaggio ad una persona non puoi sapere cosa stia succedendo dall’altra parte dello schermo. Ci sono mille ragioni per le quali qualcuno potrebbe non risponderti istantaneamente, e tra tutta la moltitudine di ragioni valide, la scusa di voler pensare a cosa rispondere non è meno valida di tutte le altre! Non saltare subito alle conclusioni se il tuo partner ti risponde immediatamente, semplicemente permettili di prendersi il suo tempo, la fretta è cattiva consigliera.

Utilizza parole complete nel testo

La comunicazione spiccia tipica del cellulare, ci ha abituati a scrivere davvero male. Tuttavia quando scrivi per flirtare non dovresti usare quel genere di linguaggio. Trasmette fretta e noncuranza, tutto l’opposto di quello che hai bisogno di trasmettere in una situazione romantica. Se vuoi arrivare a chiederle di uscire cerca di instaurare un rapporto autentico, interessati ai suoi discorsi e fanne a tua volta di compiuti.

Non aver paura di flirtare online

Flirtare online è un’attività non dissimile rispetto a quello che avviene offline. Si tratta di seduzione, saper coltivare il desiderio, giocare il giusto con i doppi sensi, è l’abilità dell’equilibrista trasposta sul piano romantico. Nessuno può insegnartelo e non puoi impararlo senza pratica, si tratta di capire dove sono i limiti e saperli accarezzare senza mai infrangerli del tutto. Il flirt è un’arte, ma la più antica! E nel profondo siamo tutti programmati per farne uso, non temere il mezzo digitale e sfruttalo a tuo favore.

Sii educato

Per qualche ragione alcune persone quando sono protette dall’anonimato di un monitor, mostrano la parte peggiore di sé. Per te sarà un vantaggio perché esattamente come succede offline, se sarai educato e cortese ti distinguerai dalla massa. L’educazione è tra le virtù più sottovalutate, ma quanto è affascinante una persona che sa dire quel che pensa senza bisogno di ferire o essere ruvida e noncurante?

Il consiglio definitivo

Avrai sicuramente notato che tutti questi consigli sarebbero applicabili anche agli incontri offline, la ragione è che cambiando il supporto non cambia la sostanza. Si tratta sempre di persone che interagiscono, e quindi il consiglio definitivo non può che essere lo stesso di sempre: sii te stesso!