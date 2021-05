Cultura in Val Bormida: il Covid non ferma l'attività dell'associazione caARTEiv

Con un background di 20 anni di manifestazioni culturali, concorsi artistici e pubblicazioni storiche, la millesimese associazione culturale senza fine di lucro caARTEiv si appresta ad attraversare un altro anno difficile con la pandemia ancora da sconfiggere, ma ci tiene a non interrompere le proprie attività sul territorio valbormidese.

Oltre alla divulgazione di nuovi bandi di concorso come il “Festival caARTEiv delle arti”, l'associazione ha esteso la scadenza del concorso ideato nel 2020 “Città al tempo del Coronavirus”, entrambi in corso per ricezione opere letterarie sino al 31/5/2021.

La presidente Simona Bellone ha fatto il punto della situazione. Per il concorso “Premio della cultura italiana nel Mondo” dedicato ai coniugi pluripremiati internazionali Aldo Capasso e Florette Morand, è confermata l'inaugurazione per il 2022. Inoltre, ha comunicato i risultati del bando caARTEiv del 2020, poiché a causa della pandemia Covid ancora in corso, l'associazione non ha potuto effettuare una cerimonia ufficiale di premiazione, che si auspica di organizzare a settembre 2021.

Risultati 2020 del “Festival CaARTEiv delle arti” con primi premi per sezione, tipologia ed argomento:

1° – letteratura-poetando alle pendici del M.te Camulera - XXIII Ed.ne

1° poesia

Lontano

Caroline Schlunke - Cavigliano - Ticino Svizzera - “Il cuore oltre il confine italiano” Emilio Beglia - Albisola superiore SV - “Casa mia”

Matita

Attilio Rossi - Carmagnola TO - “Una matita fra le mani”

Sogno

Pina Mastroieni - Camporosso IM - “Il Sole”

Ricordo

Pietro Baccino - Savona - “Ricordo Rose”

Attualità *

2° poesia dialettale

Franco Tachis - Poirino TO - “Notte di mezza estate” “NEUÌT ËD MESA ISTÀ”

3° Haiku

* Gino Ghioni - Caorso Piacenza - “Fiori di primavera”

2° – letteratura – poetando con i “Del Carretto e Centurione Scotto” – XIX ed.ne

1ª poesia

Piuma

Gilda Donolato - Varese - “Come una piuma”

Àncora

Eros Nava - Brescia - “La luce”

Lacrima

Cinzia Rusconi - Lecco - “Fulmini di lacrime”

Abbraccio

Genoveffa Pomina - Savona - “Lacrime ed abbracci”

Umoristica *

Tema libero

Enrico Parravicini - Varese - “Cassiopea”

2ª racconto

* Pietro Rainero - Acqui Terme - “Don Cosciotto e Senzapancia”

3ª libero edito

Racconto poetico

Ivan Vito Ferrari - Roma - “Ama il tuo sorriso” 2018

Silloge di poesie

Mauro Montacchiesi - Roma - “La vita è amore” 2018.