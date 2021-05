Gli articoli personalizzati per aziende che più trovano il compiacimento dei destinatari sono quelli destinati al tempo libero, ma anche quelli inerenti all’universo della cancelleria, in quanto costantemente utilizzati. Si è già fatto riferimento alle penne ecologiche.

Block Notes

Desideri portare il tuo brand negli uffici dei tuoi clienti o dei tuoi partner lavorativi? Perché allora non puntare fortemente su articoli personalizzati per aziende del calibro dei Block Notes? I taccuini nei vari formati, A5 o A6, con le loro pagine a righe, con copertine colorate o eleganti, tendenti a uno stile classico, con la presenza o con l’assenza dell’elastico di chiusura, costituiscono di sicuro un pensiero gradito. Conditio sine qua non che il destinatario sia precisino e super organizzato.

Portabiglietti da visita

Il biglietto da visita è di per sé uno dei più potenti strumenti di comunicazione che permette ai professionisti di entrare in contatto con i clienti, con i fornitori, con gli appassionati di una materia. Per rendere ancora più elegante il gesto di dare il tuo biglietto da visita, il portabiglietti è di certo un must-have. Piace molto la custodia in metallo, ampiamente personalizzabile con varie metodologie di stampa: che si tratti di optare per l’incisione come soluzione finale piuttosto che per la tampografia, il risultato finale sarà di certo di pregevole fattura.

Porta badge

In base a questo discorso, anche il porta badge si dimostra uno degli articoli personalizzati per aziende, a dir poco irrinunciabili. Esibire il badge, specie nei controlli di routine, negli anni futuri non sarà l’eccezione, ma praticamente la regola. In porta badge dotato di fibra staccata e di gancio di sicurezza conferisce un pizzico di classe e di eleganza in più che male non fa. Stesso discorso per ciò che concerne le materie prime: tra lanyard e poliestere, la resa finale è a dir poco spettacolare. Agganciarci non solo il badge, ma anche le chiavi di casa, dell’auto o dell’ufficio sarà, pertanto, la norma.

Matite e penne a sfera

Concludiamo la raccolta di articoli personalizzati per aziende con matite e penne a sfera, molto in voga per far ricordare anche a distanza di anni il brand.

Insomma, tra gadget personalizzati in tempi di Covid, articoli promozionali per eventi e fiere in programmazione per il prossimo anno e infine articoli personalizzati per aziende, come si sceglie, si sceglie bene.