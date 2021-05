Paola Servente, voce di Radio Babboleo, torna in libreria con ‘Il problema è che ti penso’

Dopo ‘Il problema è che mi piaci’, la conduttrice, autrice radiofonica, e voce del mattino di Radio Babboleo, Paola Servente, torna in libreria con ‘Il problema è che ti penso’ (Newton Compton Editori). Un nuovo romanzo ‘rosa’ ambientato nel Tigullio, a Rapallo, città in cui vive. Una predilezione quella per storie romantiche: “Quando mi metto a scrivere romanza, la mia ispirazione è sempre per trame ‘rosa’, mentre nei racconti, che non ho ancora pubblicato, parlo di storie di rinascita e hanno un taglio diverso”, confessa Servente, che in questo ultimo libro descrive la storia di Martina De Marchi e Saverio Belli insegnante lei, dirigente scolastico lui. Due persone opposte nel carattere e nei modi: Martina è spigliata, maliziosa e non disdegna espressioni colorite, Saverio, invece è timido, gentile con tutti e i suoi modi sono impeccabili. Ma come nel più classico dei film rosa, sarà proprio questa diversità a unirli, perché “il lieto fine nei miei romanzi c’è sempre”.

La trama si sviluppa e ruota attorno a una scuola: “Per me è un ambiente familiare visto che mia madre era un’insegnante. Nei miei romanzi non c’è nulla di autobiografico ma scrivo sempre e solo di cose che conosco”, e a fare da sottofondo a questo incontro è la musica che, nei suoi romanzi, Servente porta sempre con sé, vista la sua professione: “La musica per me è un filo conduttore” e in questo caso dà il nome anche a ogni capitolo del libro: “Li ho chiamati tutti con un verso della canzone di Claudio Baglioni ‘Mille giorni di me e di te’, che fra l’altro mentre scrivevo il libro avevo anche intervistato in radio e questo ha reso ancora più determinante la mia scelta”.