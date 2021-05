Varazze, Carla Daneluzzi venticinquesima protagonista di "Un artista a settimana"

Da lunedì 17 a domenica 23 maggio 2021, per il venticinquesimo appuntamento con “Un Artista a settimana”, mostra online dalla Gallery Malocello di Varazze con le opere di Carla Daneluzzi: immagini ricercati ed immortalati con la propria reflex dall’esperta "fotografa senza confini": un interessante reportage fotografico intitolato "Oltre il Nepal, incontri umani che diventano storie per raccontare un mondo di tradizioni millenarie che toccano il cuore".

L’arte della Gallery Malocello di Varazze sul web (The art of the Malocello Gallery in Varazze on the web), per non interrompere, neanche in tempi di pandemia da Covid-19, il successo fino ad ora ottenuto ed il messaggio socio-culturale, che il gruppo di artisti dell’associazione varazzina promuove e porta avanti a “tutto tondo” fin dalla sua costituzione.

Sarà così possibile ammirare online, fino a domenica 23 maggio 2021, la fotografia artistica che Carla Daneluzzi ha presentato in una sua precedente esposizione, allestita con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze nella Gallery Malocello, prestigiosa e storica sede dell’Associazione Artisti Varazzesi.

All’inaugurazione dell’interessante mostra tenutasi a giugno del 2019, con numerose immagini, le quali, opportunamente trattate e trasferiti su supporti di vario tipo e forma, hanno catturato l’attenzione e la curiosità del visitatore, erano presenti numerosi colleghi del gruppo artistico ospitante, critici e appassionati d’arte, personalità del locale associazionismo sociale e culturale, compreso l’assessore Mariangela Calcagno (Nell’immagine insieme all’artista).

Numerosi i complimenti per l’occasione giunti all’artista, sia di persona che da remoto a mezzo mail e i social, per la sua capacità saper ricercare e cogliere l’attimo per immortalare paesaggi, persone, colori e sfumature, nelle sue molteplici forme e variegate sfaccettature.

Il poeta Mario Traversi, intervenuto all’inaugurazione così si è espresso ai microfoni di Televarazze che ha ripreso l’evento: «Bravissima come sempre la Daneluzzi che ci fa conoscere gli aspetti più reconditi del pianeta, i suoi usi e costumi, i sorrisi dei bimbi e delle donne, la malinconica fierezza degli uomini e, questa volta, il tutto in accoppiata con la tromba di Hermes. Musica e immagini, colori e poesia: questo il canto del pianeta che si ritrova nelle sue migliori espressioni».