Dentista e vaccinatore parte seconda

Cari Lettori, sta funzionando: ad oggi sono già 80 le persone a cui ho personalmente somministrato, in farmacia, la prima dose di vaccino contro il covid 19 (più altre di cui si sono occupate le Dottoresse Francesca Acasto e Jolanda Ferraresi) ed il pensiero che anche una sola fra queste potrà evitare conseguenze talvolta drammatiche grazie a noi, mi riempie di orgoglio.

Occorre dare merito ai Dottori Laura Manzi e Franco Richeri, titolari della omonima Farmacia di Finalpia, per aver aderito a questa iniziativa: lo sforzo organizzativo non è indifferente e sono coinvolti tutti i farmacisti che lavorano nella struttura (che ringrazio collettivamente per ragioni di spazio…), chi per l’accoglienza, chi per l’inserimento dei dati sul portale, chi per la preparazione delle dosi di vaccino nel corretto dosaggio, pronte per essere somministrate.

Altrettanto complesso è l’approvvigionamento dei vaccini, la loro conservazione a opportuna temperatura (e lo sarà ancora di più se verranno in futuro utilizzati quelli a mRNA). Non parliamo poi del lavoro svolto per accertarsi, il giorno prima, che tutti i pazienti si ricordino dell’appuntamento e siano in condizioni ideali per presentarsi.

In questa occasione Finale dà veramente un ottimo esempio: in ciascuno dei suoi tre rioni è possibile vaccinarsi: il grande centro di Finalborgo, l’Ambulatorio Finale Salute e la Farmacia di Finalpia. Ringrazio chi mi ha consentito di partecipare e di dare il mio piccolo contributo, sperando di superare presto questa emergenza e di tornare a parlare di Finale per le sue grandi manifestazioni sportive, enogastronomiche e musicali.

Questa settimana mi sono preso la “licenza” di non parlarvi di “denti” ma di salute in generale, ma rimango sempre a vostra disposizione per dubbi e domande sul vostro sorriso e su quello dei vostri bimbi, per cui continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova