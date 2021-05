Spotorno, il capogruppo di minoranza Spiga scrive ai giovani di Novaspot: "Avrete in mano il futuro del territorio"

"Abbiamo letto con piacere gli interventi dei firmatari del nascente gruppo di giovani spotornesi "Novaspot".

Ovviamente non si può che condividere alcuni passaggi del comunicato, in quanto, per età sono il più vicino a voi, rispetto a tanti soggetti politici che oggi siedono sui banchi della minoranza. Gli stessi valori hanno in passato albergato anche nel mio pensiero, perché è giusto ricordarlo, ho mangiato pane e politica crescendo al fianco di mio padre, quando ricopriva la carica di assessore ai LLPP e vice Sindaco, in giunta insieme ad alcuni di coloro che oggi sono sulla ribalta politica spotornese e come voi, avevo ed ho voglia di proporre una politica differente, pur mantenendo fede al mio indirizzo di uomo di centro destra.

Nell'ultimo decennio la politica spotornese non ha dato il meglio di sé, commissariamenti e liti interne alle maggioranze hanno solo portato a quanto oggi è sotto gli occhi di tutti. Senza legislature di lunga durata e lungimiranti nello sviluppo del territorio si rischia l’impoverimento strutturale ed economico del contesto dal quale tutti, direttamente o indirettamente attingiamo. Il consiglio comunale dei ragazzi, dovrebbe essere presente alle sedute del consiglio comunale.

Dal Sindaco al Consigliere, ogni componente del CCR dovrebbe affiancare il proprio omologo, per poter comprendere le dinamiche che portano all'approvazione delle pratiche in ordine del giorno. Solo così si può crescere comprendendo tutte le dinamiche. Non siete solo numeri, e non lo siete mai stati, siete cittadini in primo luogo, avrete in mano il futuro del territorio, ma come tutti i giovani, avete bisogno di conoscere la materia e di farla vostra senza essere tirati per il bavero da questa o quella parte per farvi una corretta opinione di ciò che accade sul territorio e di come i vincoli della pubblica amministrazione, determinino il buon esito di ottime idee ed iniziative.

Ognuno di voi ha una personale visione politica del mondo in cui viviamo, ma abbiate la pazienza di comprendere i meccanismi del sistema per non essere strumentalizzati e relegati come spesso accade in posizioni, dove neppure la si vede la vita pubblica, arruolati solo per propaganda.

Spotorno ha bisogno di cambiare, con un percorso di crescita, anche con l'apporto di coloro che oggi si affacciano con entusiasmo alla vita sociale e politica, cittadini preparati e consapevoli del proprio valore e della potenzialità per lo sviluppo turistico, economico ed infrastrutturale di cui Spotorno ha enorme bisogno".

Il Capogruppo del gruppo Consigliare "Spotorno che vorrei" Massimo Spiga.