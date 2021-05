Lo sport è vita: arrivano su facebook le prime clip del videocontest dedicato alle società sportive

È lo sport che riparte, lo sport che non si arrende, lo sport che è vita: la risposta delle società sportive liguri è stata ancora una volta encomiabile: nella playlist www.facebook.com/watch/129055890575921/954566345084263/ ecco i primi video della seconda edizione del videocontest lanciato da Stelle nello sport, ogni associazione sportiva può realizzare ed inviare il proprio video (uno solo) tramite wetransfer alla mail info@stellenellosport.com o via whatsapp al numero 3929591172.



Si potrà votare per i video più belli ed emozionanti con un ‘like’ fino al 15 giugno alle 12: alla società il cui video avrà riscosso il maggior numero di 'mi piace' saranno omaggiati cinquecento euro in bonus per materiali sportivi forniti da 'All Sport Genova' e servizi di trasporto offerti da Genovarent; analogamente alla seconda classificata andranno trecento euro e alla terza classificata duecento.



"È il nostro modo per ricordare a tutti i livelli quanto sia fondamentale un pieno ritorno alla pratica sportiva per la salute psicofisica di tutti, - spiega Michele Corti, presidente dell'associazione 'Stelle nello sport' - speriamo che questa ripartenza possa essere un crescendo senza più retromarce e dolorose interruzioni. E’ lo sport che riparte, lo sport che non s'arrende e noi come sempre saremo al fianco delle società sportive ed anche con questo contest promuoveremo la loro straordinaria attività".



Il progetto Stelle nello sport, giunto alla 22^ edizione, promuove col supporto di Regione Liguria e comune di Genova e il patrocinio di Coni e Cip Liguria la cultura e i valori dello sport e, da sempre, è vicino alle Associazioni sportive liguri che potranno, partecipando a questo contest, dare ulteriore visibilità alla propria disciplina sportive e alla propria missione: un modo per ribadire tutti insieme che lo sport è vita.