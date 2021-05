Alassio, è "Botta a Dritta 9" a trionfare al primo “Trofeo Luigi Carpaneda” di vela

Si è conclusa con la vittoria di Francesco Bauvan su "Botta a Dritta 9" la prima edizione del “Trofeo Luigi Carpaneda” di vela, classe "Smeralda 888 " organizzata e ideata da Rinaldo Agostini, il cui viso tradiva una forte commozione per l'ottima riuscita della manifestazione svoltasi nelle acque della Baia del Sole il 14, 15 e 16 maggio.

Commozione e soddisfazione appagata per tanta passione che Agostini ha dedicato a questa disciplina sportiva, iniziando come istruttore e continuando come dirigente nell'ambiente sportivo. La soddisfazione è stata anche quella di poter assistere alla performance di successo internazionale a bordo della Luna Rossa di Pietro Sibello, "allevato" nella scuola di vela alassina sin da ragazzino assieme al fratello Gianfranco.

E' stato Pietro Sibello l'ospite d'onore dell'evento, in occasione del quale il Comune di Alassio (patrocinatore) ha conferito con una cerimonia "ad hoc" la cittadinanza onoraria a Pietro Sibello consegnandogli le chiavi della Città, fisicamente dalle mani dell’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, altra campionessa di Vela del recente passato, “figlia d’arte” della medaglia d’oro di vela in Messico ‘68 Pino Zucchinetti.