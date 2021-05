In che modo la musica influisce sul cervello?

Tecnologia e musica si intrecciarono per la prima volta nel 1860, quando Edouard-Leon Scott de Martinville tentò di registrare una canzone popolare francese chiamata "Au Claire de la Lune". Ha tentato di farlo utilizzando un dispositivo chiamato Phonautograph.

Oggi la tecnologia è indispensabile quando si tratta di creare musica. È il motivo per cui possiamo conoscere gli effetti della musica sulla mente umana. Con l'aiuto dei sistemi di imaging cerebrale, gli scienziati sono stati in grado di svelare molti misteri.

Come viene raccolta la risposta del tuo cervello alla musica?

Con la risonanza magnetica funzionale (fMRI), gli scienziati possono studiare la risposta neurologica evocata dalla musica. Possono imparare come influisce sul nostro umore generale e sulla reazione emotiva. Tutte le colonne sonore che ti piace ascoltare evocano risposte completamente diverse.

Quali parti del cervello vengono stimolate quando ascolti la musica?

"This Is Your Brain on Music" di Daniel J. Levitin descrive come la musica stimoli varie parti del cervello, non solo un lato di esso. La corteccia uditiva tiene traccia del volume, del ritmo e del tono della musica. La corteccia visiva è responsabile della lettura delle note musicali.

La corteccia motoria, d'altra parte, è stimolata dalla reazione fisica del tuo corpo alla musica. Per questo motivo, è improbabile che un malato di Alzheimer dimentichi come suonare il pianoforte; la musica è radicata nella memoria muscolare. Infine, l'ippocampo è responsabile del recupero della memoria. È il motivo per cui abbiamo una risposta emotiva alle canzoni popolari del passato.

L'effetto della musica sul tuo cervello

Allora, cos'è esattamente la musica e perché è così piacevole? Quando qualcuno suona musica, il suono raggiunge il nostro condotto uditivo sotto forma di vibrazioni d'aria. Queste vibrazioni viaggiano attraverso i neuroni come sinapsi al nervo uditivo. Quando raggiungono il cervello, le riconosciamo come melodie. La magia sta nella frequenza di queste vibrazioni. La frequenza con cui risuona il tuo cervello è il tuo genere musicale preferito.

Ma perché ascoltare la musica è così piacevole? Uno studio di due neuroscienziati, Robert Zatorre e Anne Blood, mostra che l'ascolto di musica rilascia dopamina, un ormone che ti fa sentire felice, nel nostro flusso sanguigno.

Questo è lo stesso ormone che viene rilasciato quando abbiamo del buon cibo, per esempio. Ma la musica può anche farci provare una miriade di altre emozioni, come tristezza, noia o persino frustrazione. Quando si tratta di modificare le emozioni umane, la musica è uno strumento potente. Nina Kraus, che ricerca sulla psicologia della musica presso la Northwestern University, crede che gli esseri umani siano geneticamente costruiti per sincronizzarsi con la musica, un perfetto esempio di questo è il nostro battito cardiaco ritmico.

La musica può stimolare più parti del nostro cervello rispetto alla maggior parte delle attività quotidiane. In uno studio chiamato Music Alters Visual Perception, i ricercatori Jacob Jolij e Maaike Meurs affermano che il tipo di musica che ascolti può alterare la tua percezione del mondo.

Il tipo di musica che ti rende felice potrebbe annoiare un'altra persona. Che si tratti di musica rock, hip-hop, classica, heavy metal o elettronica, il genere che ti piace dipende interamente dal tuo background e dalla tua esposizione. Questo aspetto non può essere attribuito alla tua genetica, in quanto è del tutto sociologico. Tuttavia, i ricercatori in passato credevano che ascoltare musica classica potesse aumentare il tuo punteggio QI. Questo è stato chiamato l'effetto Mozart.

Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato il contrario. Un altro studio condotto dalla John Hopkins University ha chiesto ai musicisti di creare musica all'interno di una macchina fMRI. Hanno scoperto che ascoltare musica o suonare uno strumento funge da allenamento cerebrale completo. Lo studio suggerisce anche che ascoltare musica regolarmente può mantenere il cervello giovane.

L'effetto della musica sul tuo benessere

L'effetto che la musica ha sulla mente umana è intrigante. Sebbene la ricerca sulla psicologia musicale possa essere in corso, c'è una cosa che possiamo dire con certezza. Incorporare più musica nella tua routine quotidiana ha un effetto significativo sulla qualità della tua vita. Ecco alcuni degli effetti positivi che la musica può avere su di te: