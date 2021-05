Il Franco Battiato regista e quell'ultimo concerto nel 2017: Alassio ricorda il Maestro scomparso a 76 anni

La commozione per il lutto di Franco Battiato, l'artista siciliano morto stamani all'età di 76 anni, è giunta anche nel ponente della nostra provincia.

Precisamente ad Alassio, dove il cantautore si recò due volte: la prima nel 2007 per presentare al cinema Ritz il suo docufilm "La Sua figura", dedicato alla vita e all'opera di Giuni Russo, e poi l'8 luglio del 2017 per un concerto al Parco San Rocco risultato poi l'ultimo della sua vita, ammalandosi in quel periodo fino ai giorni nostri.

"Per me era un sogno far venire ad Alassio Franco Battiato - esordisce Monica Zioni, per diversi anni assessore alla Cultura nella città del Muretto - sono stata sempre la sua affezionata fan".

"La prima volta, nel 2007, era venuto solo per presentare il suo film, ma io desideravo tanto che venisse per cantare e, seppur dopo lungo tempo, ci sono riuscita nel 2017. Conoscerlo per me è stata una bellissima esperienza, perché, oltre l'artista, ho avuto modo di apprezzare in lui la sua umanità, disponibilità e semplicità. E' il personaggio più grande che io abbia conosciuto. Di lui serbo un incomparabile ricordo" conclude la Zioni che conserva anche gelosamente il manifesto che annunciava il suo concerto, lasciandosi cadere una lacrima sul volto.

"La musica di Franco Battiato era la colonna sonora della mia generazione - ricorda il sindaco Marco Melgrati - Sono orgoglioso di averlo ospitato ad Alassio, era una persona squisita, colta, disponibile con una carica umana. Con lui si poteva conversare senza mai stancarsi".