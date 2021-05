Agricoltura, il vice presidente Piana in visita all'istituto di istruzione superiore "Baruffi" di Ceva Ormea

Il vice presidente e assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana ha visitato oggi, col dirigente scolastico Mara Ferrero, l’Istituto di Istruzione Superiore G.Baruffi di Ceva Ormea per prospettare future collaborazioni tra scuola e territorio, in una zona strategicamente vicina alla Liguria, simile per conformazione e filiera agroalimentare.

“Vedere strutture funzionali e la vivacità intellettuale e operativa dei nostri ragazzi – ha affermato il vicepresidente Piana - presso la scuola Forestale di Ormea, frequentata per una buona metà da studenti liguri delle province di Imperia, Savona e Genova, mi fa capire che la priorità di supportare i giovani nel settore primario, perseguita da inizio mandato col lavoro sul PSR sino ai tavoli tecnici con le associazioni di categoria, resta indispensabile. Queste realtà vanno sicuramente promosse. In più Ormea (insieme ad Arezzo, Edolo e Feltre) è una delle quattro Scuole Forestali storiche su territorio nazionale che garantisce, tra i suoi sbocchi, quello di addetto alla manutenzione forestale in alta quota, così come del verde pubblico. Gli studenti si sono dimostrati attenti conoscitori del territorio, dai progetti di speleologia sino alla valorizzazione dei prodotti tipici quali il miele, l’Ormeasco, il succo di mele tratto da varietà antiche e, dal prossimo anno, la farina di castagne”.

“Anche la sede di Ceva dell’Istituto – ha aggiunto il dirigente scolastico dell’IIS Baruffi Mara Ferrero - che offre percorso liceale e tecnico, trova tra i suoi iscritti molti alunni provenienti dai paesi limitrofi, dalla Liguria come dal Piemonte. Per questo - conclude - l’interesse e la proattività dimostrata da Regione Liguria su entrambe le location permetterà ulteriori sinergie e un costante aggiornamento delle professionalità e delle occasioni di costruzione di una filiera unica scuola-lavoro equamente distribuita”.