Finalborgo, uno sciame d'api invade piazza San Biagio (FOTO)

"Finalborgo è il borgo più bello che c'è. Lo sanno anche le api".

Scherzano così i residenti del rione finalese nel gruppo "Sei di Finalborgo se..." che stamattina, in una giornata dove la primavera è letteralmente esplosa in tutti i suoi colori e profumi più caratteristici tra le mura del borgo medievale, hanno assistito in piazza San Biagio a una vera e propria invasione di api.

Uno sciame sparsosi nell'aria di fronte alla Basilica che ha poi scelto di "accomodarsi" ai tavolini dei locali, in quei momenti ovviamente non occupati da alcun cliente.

Con buona pace dei preziosi insetti però, hanno presto dovuto sgomberare, anche a forza, per lasciar spazio a turisti e residenti che volevano gustarsi un aperitivo o un pranzo all'ombra discreta delle mura medievali finalborghesi.